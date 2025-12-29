Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos hingga 31 Desember 2025, Ini Cara Cek dan Ambilnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |11:33 WIB
BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos hingga 31 Desember 2025, Ini Cara Cek dan Ambilnya
BLT Kesra (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mengimbau seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk segera mencairkan dana Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebelum batas waktu berakhir pada 31 Desember 2025. Langkah ini krusial guna memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari dana kembali ke kas negara.

BLT Kesra merupakan instrumen strategis perlindungan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjelang pergantian tahun. Pada penyaluran tahap akhir ini, penerima manfaat berhak mendapatkan dana rapel dengan nilai mencapai Rp900.000.

Konsekuensi Keterlambatan Pencairan

Sesuai dengan ketentuan penyaluran bantuan sosial tahun anggaran 2025, dana yang tidak ditarik melampaui tenggat waktu yang ditentukan akan mengalami prosedur berikut:

Status bantuan akan ditutup secara otomatis oleh sistem.
Dana bantuan akan ditarik kembali dan dikembalikan ke kas negara.
KPM berisiko kehilangan hak akses bantuan pada periode berjalan.

Mekanisme Penyaluran dan Verifikasi Data

Penyaluran dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Bank Himbara (untuk pemilik rekening) dan PT Pos Indonesia (untuk wilayah tertentu atau penerima non-rekening). Saat melakukan pencairan, penerima wajib membawa dokumen asli berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191897/blt_rp8_juta-bScB_large.jpg
Pemerintah Akan Beri BLT Rp8 Juta untuk Pengungsi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191772/bencana-JI7V_large.jpg
Pengungsi Bencana Sumatera Akan Dapat BLT Rp8 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement