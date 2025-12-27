Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta BLT Pengungsi Rp8 Juta dan Jaminan Hidup untuk Korban Bencana Sumatera

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |09:05 WIB
4 Fakta BLT Pengungsi Rp8 Juta dan Jaminan Hidup untuk Korban Bencana Sumatera
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp8 juta untuk pengungsi di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera siap disalurkan. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp8 juta untuk pengungsi di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera siap disalurkan.

Penyaluran BLT dibahas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Berikut fakta-fakta menarik terkait BLT pengungsi Rp8 juta dan jaminan hidup bencana Sumatera, Sabtu (26/12/2025):

1. BLT Pengungsi

BLT yang diberikan kepada para pengungsi itu minimal Rp8 juta per kepala keluarga, dan bantuan itu di luar bantuan beras sebesar 10 kilogram per bulan, serta uang untuk lauk pauk sebesar Rp300.000 sampai dengan Rp450.000 per bulan.

"Bagi saudara kita di Sumatera, setiap keluarga yang terdampak/mengungsi akan mendapat minimal Rp8 juta," kata Seskab Teddy.

2. Rincian BLT Pengungsi

BLT Rp8 juta dengan rincian untuk isian rumah sebesar Rp3 juta dan pemulihan ekonomi Rp5 juta. Dana itu di luar bantuan beras 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk Rp300.000 sampai dengan Rp450.000 per bulan, pembangunan hunian sementara dan tetap, serta uang tunggu hunian sebesar Rp600.000.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192076//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-DTBt_large.jpg
Wakapolri Dorong Percepatan Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192065//hunian_sementara_korban_bencana-3CYF_large.jpg
Menko PMK: Penyiapan Lahan Hunian Terus Dikebut Pascabencana di Sumatera dan Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192045//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-bzSC_large.jpg
BNPB: Intensitas Hujan di Bireuen Sebelum Banjir Tertinggi dalam 6 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192044//bencana_alam_di_sumatera-iLPn_large.jpg
Ketika Drama Selingkuh Kuasai Linimasa, Bencana Sumatera Kehilangan Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3192041//polri_mengerahkan_tenaga_kesehatan-bxXW_large.jpg
Ratusan Warga Sumbar Keluhkan Penyakit Usai Bencana, Polri Turunkan Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192027//polri-pAo8_large.jpg
Polri Kebut Identifikasi Jenazah Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement