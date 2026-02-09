Perhutani Pasok Madu dan Minyak Kayu Putih ke Sumatera

JAKARTA - Perum Perhutani memasok madu dan minyak kayu putih ke wilayah Sumatera. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.

"Bantuan ini merupakan wujud kepedulian kami untuk ikut meringankan beban masyarakat terdampak, melalui pemanfaatan produk andalan Perhutani yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan sehari-hari,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perum Perhutani Natalas Anis Harjanto dalam keterangannya, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Madu dan minyak kayu putih tersebut disalurkan ke Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara. Bantuan ini diharapkan dapat membantu menjaga daya tahan tubuh serta memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat dalam masa pemulihan.

Bantuan diserahkan kepada masyarakat terdampak melalui pemerintah daerah setempat agar dapat tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan di lapangan. Produk Madu dan Minyak Kayu Putih dipilih sebagai bagian dari produk unggulan Perhutani yang diharapkan dapat membantu menjaga daya tahan tubuh serta memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat dalam masa pemulihan.