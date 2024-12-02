Advertisement
HOT ISSUE

RI Tanam 24,4 Juta Pohon di Lahan 26 Ribu Ha, Ini Lokasinya

Kezia Putri Sagita , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |22:37 WIB
RI Tanam 24,4 Juta Pohon di Lahan 26 Ribu Ha, Ini Lokasinya
RI Tanam Pohon (Foto: Okezone)
JAKARTA - Perum Perhutani berencana menanam 24,4 juta pohon di lahan seluas 26 ribu hektare di tiga wilayah divisi regional dalam rangka menyambut musim tanam.

Sekretaris Perusahaan Perhutani Sofiudin Nurmansyah mengatakan Perhutani berkomitmen untuk melaksanakan penanaman guna melestarikan hutan, memperluas tutupan lahan, menjaga fungsi daerah resapan air dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan.

"Tahun ini kami kembali melakukan penanaman sesuai rencana kerja perusahaan, menjalankan fungsi Perhutani sebagai BUMN pengelola hutan. Dengan menanam 24,4 juta pohon di lahan seluas 26 ribu hektare kami harap akan menambah tutupan lahan hijau, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar," ujar Sofiudin melalui keterangan di Jakarta, Senin (2/12/2024).

Tahun ini, pihaknya menyiapkan berbagai macam bibit pohon di antaranya bibit pohon jati, pinus, balsa, kayu putih, sengon, mahoni dan berbagai multipurpose tree spesies (MPTS).

dapun ketiga wilayah divisi regional tersebut yakni regional Jawa Barat dan Banten Perhutani akan melakukan penanaman di lahan seluas 4.334 hektare.

