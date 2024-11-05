Advertisement
HOT ISSUE

Erick Thohir Usulkan PTPN III dan Perhutani Merger, Ini Alasannya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |10:15 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir soal Merger PTPN III dan Perhutani (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan Perum Perhutani digabungkan (merger) dengan Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero). Hal ini untuk mengakselerasi swasembada pangan nasional.

Rencana Erick Thohir telah disampaikan kepada Komisi VI DPR RI saat rapat kerja (raker), Senin (4/11/2024). kemarin. “Kita sedang mengusulkan PTPN untuk merger dengan Perhutani,” ujar Erick dikutip, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, bila PTPN III dan Perhutani digabungkan, maka luas lahan yang dimiliki perusahaan bisa mencapai 2,2 juta hektare (Ha). Dengan luasan ini, BUMN bisa memetakan mana lahan yang difungsikan untuk mendukung swasembada pangan.

“Sehingga kita punya luas lahan 2,2 juta hektare, sehingga kita bisa memetakan kembali mana yang mendukung swasembada pangan,” paparnya.

"Kita tahu kita mau swasembada gula, tetapi lahannya tidak cukup. Nah ini yang kita harus remapping. Apalagi beberapa industri memang sudah mulai kalah bersaing,” tambah dia.

PTPN III fokus di bidang perkebunan, termasuk pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan.

