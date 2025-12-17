Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun

JAKARTA - Harta kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman (MBS) yang ingin akuisisi klub FC Barcelona. MBS dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran fantastis senilai 10 miliar euro atau sekira Rp195,5 triliun untuk membeli Barcelona.

Menurut laporan El Chiringuito, Pangeran Arab Mohammed bin Salman berencana mengajukan tawaran senilai 10 miliar euro atau Rp195,5 triliun untuk membeli Barcelona. Akuisisi ini melalui dana kekayaan kedaulatan Arab Saudi yakni Public Investment Fund (PIF), bahkan bersedia lunasi seluruh utang klub 2,5 miliar euro.

Upaya ini menjadi langkah terbaru dari negara Timur Tengah tersebut untuk meningkatkan dominasinya dalam kancah olahraga global, menyusul keberhasilan mereka di Formula 1 (F1) dan tinju.

Barcelona diperkirakan bernilai 4,1 miliar poundsterling, menjadikannya klub sepak bola ketiga paling berharga di dunia.

Lalu berapa harta kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman?