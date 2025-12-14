Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |19:45 WIB
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
Orang Terkaya di Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Daftar 50 orang terkaya Indonesia pada 2025. Kekayaannya menembus rekor 306 miliar dolar AS atau sekitar Rp5.100,7 triliun (kurs Rp16.669 per dolar AS), naik dari 263 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.383,9 triliun tahun lalu.

Kenaikan tersebut sejalan dengan lonjakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 17 persen di tengah gejolak pasar.

Melansir data Forbes,  berikut daftar orang terkaya di dunia awal Desember 2025, yang dirangkum oleh Okezone, Minggu (14/12/2025).  

Hartono bersaudara (Robert Budi Hartono dan Michael Hartono) berada di posisi puncak daftar orang terkaya di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Akan tetapi nilai kekayaan keduanya turun 6,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 108,35 triliun menjadi 43,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 730,10 triliun. 

Di mana saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang merupakan aset terbesar turun 15% dari tahun lalu di tengah kekhawatiran investor soal dampak ketidakpastian kebijakan moneter dan fiskal terhadap bank.

Kedua, ditempati miliarder Prajogo Pangestu.Nilai kekayaan lebih dari USD 140 juta atau Rp 2,33 triliun dari initial public offering (IPO) Chandra Daya Investasi pada Juli, anak perusahaan infrastruktur dari Chandra Asri Pacific yang terdaftar. 

 

