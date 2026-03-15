4 Fakta Prabowo Soroti Anak dan Cucu BUMN, Kaget Ada yang Punya 200 Usaha

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja anak dan cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama terkait jumlah entitas dan dugaan kejanggalan dalam audit perusahaan.

Sorotan ini disampaikan saat Prabowo menghadiri HUT ke-1 Danantara Indonesia di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

1. Audit Keuangan Anak dan Cucu Usaha BUMN

Prabowo mengaku heran dengan adanya aturan yang tidak mengizinkan audit terhadap anak usaha BUMN. Menurutnya, aturan tersebut terasa janggal, terutama karena perusahaan induk BUMN sendiri wajib diaudit oleh negara.

"Dan aneh lagi, ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi. Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, katanya cucu perusahaan tidak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?" kata Prabowo.

2. Ada Celah Penyimpangan

Ia menilai aturan seperti itu berpotensi membuka celah penyimpangan, terlebih saat ini satu BUMN dapat memiliki ratusan anak usaha.

3. Kinerja Danantara di Mata Prabowo

Prabowo mengaku bersyukur Indonesia kini memiliki Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang bertugas mengelola BUMN dan perusahaan milik negara dengan standar terbaik dunia. Lembaga ini disebut dapat disetarakan dengan sovereign wealth fund (SWF) yang dimiliki berbagai negara.