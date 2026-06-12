Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier Temui Prabowo di Jakarta, Ini yang Akan Dibahas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |18:13 WIB
Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier Temui Prabowo di Jakarta, Ini yang Akan Dibahas
Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste Soal Kunjungan Presiden Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026. Pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Jerman.

Kunjungan ini mengusung misi strategis untuk mempertegas posisi Berlin sebagai mitra yang solid dan dapat diandalkan bagi Indonesia, khususnya dalam mendukung program-program pembangunan nasional jangka panjang.

"Saya ingin mengumumkan bahwa Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, akan melakukan kunjungan ke Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 15 Juni 2026 di Jakarta. Pesan utama dari kunjungan ini sangat jelas: Jerman adalah mitra yang kuat dan dapat diandalkan bagi Indonesia," kata Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Jerman, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Beste menjelaskan bahwa lawatan ini merupakan kunjungan perdana Presiden Steinmeier ke Indonesia sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik. Presiden Steinmeier akan membawa delegasi yang terdiri atas pelaku bisnis dari sektor logistik, permesinan, digitalisasi, hingga mobilitas tenaga kerja, serta akademisi dan ilmuwan terkemuka dari Jerman.

Pemilihan Jakarta sebagai pusat kunjungan dinilai tepat mengingat kota ini telah lama menjadi lokasi berbagai kantor regional lembaga pendidikan, kebudayaan, dan sains Jerman di kawasan Asia Tenggara.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223770//bansos-zHXS_large.jpg
Tak Lagi Barang, Bansos Bakal Cair Tunai Rp5,4 Juta per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223761//chatib_basri-uGhM_large.jpeg
Segini Kekayaan Chatib Basri, Menteri Keuangan Era SBY yang Dipanggil ke Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223824//prabowo-HtZL_large.jpg
Prabowo: Pasar Indonesia Harus Dinikmati Putra-Putri Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223783//prabowo-5exB_large.jpg
Prabowo Resmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui yang Dibangun PTPP 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223652//chatib-1pgK_large.jpeg
Chatib Basri Bantah Ditawari Jadi Menteri Keuangan oleh Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223595//chatib_basri-MNSF_large.jpg
Chatib Basri Bertemu Prabowo, Dasco Ungkap Isi Pertemuan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement