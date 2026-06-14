Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Antam, UBS hingga Galeri24

JAKARTA - Harga ragam produk emas yang di jual di Pegadaian bergerak bervariasi hari ini, Minggu (14/6/2026). Untuk emas Antam terpantau mengalami penurunan harga tipis, sementara Galeri24 dan UBS kompak stabil.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, emas Antam dibandrol di harga Rp2.820.000 per gram saat ini. Terjadi kenaikan sebesar Rp2.000 dari harga sebelumnya di level Rp2.818.000 per gram.

Untuk Galeri24 dan juga UBS, harga masih sama dengan hari sebelumnya. Emas Galeri24 dijual di harga Rp2.709.000 per gram, sementara ema UBS dibandrol di angka Rp2.696.000 per gram.

Secara umum, produk emas Antam tersedia dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 100 gram. Galeri24 tersedia dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual mulai dari 0,5 gram sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini: