Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Emas Antam Naik Rp5.000, Ini Daftar Terbarunya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |10:16 WIB
Harga Emas Antam Naik Rp5.000, Ini Daftar Terbarunya
Harga Emas Antam Naik Rp5.000, Ini Daftar Terbarunya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia naik Rp5.000 pada hari ini, Kamis (23/7/2026). Harga emas Antam menjadi Rp2.640.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.635.000 per gram

Sementara, harga harga beli kembali (buyback) juga naik Rp9.000 menjadi Rp2.395.000 per gram. Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Daftar terbaru harga emas Antam hari ini:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.370.000
‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.640.000
‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.220.000
‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.805.000
‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.975.000
‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.895.000
‎- Harga emas 25 gram: Rp64.612.000
‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp129.145.000
‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp258.212.000
‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp645.265.000
‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.290.320.000
‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.580.600.000

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/622/3231521/emas_antam-o6F8_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp3.000 Jadi Rp2.635.000 Per Gram, Buyback Meroket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/622/3231313/emas_antam-iQrh_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 21 Juli Turun Rp9.000, Buyback Makin Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/622/3230956/emas_antam-DPEX_large.jpg
Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini 19 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230772/ekspor_indonesia-M1Wf_large.jpg
Permintaan Melemah, Kemendag Turunkan Harga Patokan Ekspor Emas pada Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/278/3230202/emas_antam-k8Hn_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 15 Juli 2026 Naik Rp20.000, Buyback Meroket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3229974/emas_antam-CDYA_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp20.000 Jadi Rp2.615.000 per Gram, Buyback Anjlok!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement