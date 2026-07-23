Harga Emas Antam Naik Rp5.000, Ini Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia naik Rp5.000 pada hari ini, Kamis (23/7/2026). Harga emas Antam menjadi Rp2.640.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.635.000 per gram

Sementara, harga harga beli kembali (buyback) juga naik Rp9.000 menjadi Rp2.395.000 per gram. Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Daftar terbaru harga emas Antam hari ini:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.370.000

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.640.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.220.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.805.000

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.975.000

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.895.000

‎- Harga emas 25 gram: Rp64.612.000

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp129.145.000

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp258.212.000

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp645.265.000

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.290.320.000

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.580.600.000

(Dani Jumadil Akhir)

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