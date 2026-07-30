3 Nama Muncul Jadi Kandidat Gubernur BI, Siapa Sosok yang Dibutuhkan?

JAKARTA – Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) kini menjadi perhatian. Setidaknya terdapat tiga nama yang banyak diperbincangkan sebagai kandidat Gubernur Bank Indonesia, yakni Destry Damayanti, Thomas Djiwandono, dan Purbaya Yudhi Sadewa.

Lantas, siapa dan seperti apa sosok pemimpin yang dibutuhkan Bank Indonesia ke depan?

Menurut Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, calon Gubernur BI harus memenuhi sejumlah kriteria penting agar tetap dipercaya oleh pelaku pasar.

"Pertama, harus market friendly atau tidak anti terhadap pasar. Kedua, memiliki kredibilitas, baik dari sisi pribadi, pengalaman profesional, maupun pengetahuan mengenai ekonomi makro, khususnya sektor moneter," katanya.

Selain itu, sosok tersebut juga harus mampu menjaga independensi Bank Indonesia, namun tetap dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional.