Pengunduran Diri Perry Warjiyo di Luar Prediksi Pasar

JAKARTA – Siapa calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru menjadi perhatian publik. Pimpinan baru BI diharapkan mampu menjadi manajer risiko yang independen.

Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, mengaku terkejut dengan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Namun, penunjukan Destry Damayanti sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI dinilai mampu meredam gejolak pasar di tengah dinamika ketidakpastian global dan domestik.

Menurut Radhika, pergantian pimpinan tertinggi di bank sentral Indonesia tersebut terjadi sangat mendadak dan di luar ekspektasi pelaku pasar.

"Ini merupakan perkembangan yang sangat mengejutkan. Saya rasa tidak ada yang memprediksinya, terlebih karena rapat Bank Sentral baru saja digelar pekan lalu. Saya juga sempat mengikuti analyst call yang saat itu dipimpin langsung oleh beliau, sehingga kabar ini benar-benar tidak disangka," ujar Radhika dalam Media Briefing DBS Institutional Forum 2026, Rabu (29/7/2026).

Meski demikian, Radhika menilai penunjukan Destry merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas. Pengalaman panjang Destry di Bank Indonesia dan lembaga regulator menjadi fondasi kuat dalam mengawal kebijakan moneter saat ini.