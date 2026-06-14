Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan per 14 Juni 2026: Minyak Goreng Naik Jadi Rp24.200 per Liter, Cabai Rp61 Ribu per Kg

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |12:12 WIB
Harga Pangan per 14 Juni 2026: Minyak Goreng Naik Jadi Rp24.200 per Liter, Cabai Rp61 Ribu per Kg
Harga pangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan. Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Minggu (14/6/2026), sejumlah komoditas utama mengalami penurunan harga, meski tak sedikit juga yang naik.

Harga bawang merah naik 2,02 persen menjadi Rp55.450 per kg. Kemudian bawang putih naik hingga 8,88 persen menjadi Rp42.300. Untuk beras kualitas bawah I stagnan di Rp14.650 per kg. Beras kualitas bawah II naik 0,35 persen menjadi Rp14.500 per kg.

Beras kualitas medium I juga naik sebesar 0,31 persen menjadi Rp16.250 per kg. Sementara itu beras kualitas medium II masih sama dengan hari sebelumnya di harga Rp16.050 per kg. Kemudian beras kualitas super I naik 0,29 persen di Rp17.550 per kg. Untuk beras kualitas super II naik 0,29 persen menjadi Rp17.000 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun 5,03 persen menjadi Rp61.300 per kg. Sedangkan cabai merah keriting turun 7,95 persen menjadi Rp56.150 per kg. Cabai rawit hijau turun 2,62 persen menjadi Rp53.900 per kg. Untuk cabai rawit merah turun 1,52 persen menjadi Rp74.550 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar turun 2,49 persen menjadi Rp37.200 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,7 persen menjadi Rp148.600 per kg. Daging sapi kualitas II turun 0,32 persen menjadi Rp139.650 per kg. Gula pasir kualitas premium tetap di level Rp20.250 per kg.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/320/3224083/pangan-9tsl_large.jpg
Daftar Harga Pangan Hari Ini: Minyak Goreng Naik, Daging Tembus Rp139 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222243/cabai-ZFiR_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Naik Jadi Rp56 Ribu per Kg, Cabai Rp92 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221942/harga_pangan-onrb_large.png
Kementan Kawal Sentra Pangan, Antisipasi Dampak Dinamika Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221855/pangan-DzTM_large.jpg
Bapanas Buka-bukaan soal Harga Pangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221832/cabai-nMZ1_large.jpg
Harga Pangan per 1 Juni 2026: Minyak Goreng Naik Jadi Rp25.700 per Liter, Cabai Rp85 Ribu per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221359/harga_cabai-qijB_large.png
Harga Cabai Melonjak, Rawit Merah Tembus Rp76.450 per Kg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement