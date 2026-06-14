Harga Pangan per 14 Juni 2026: Minyak Goreng Naik Jadi Rp24.200 per Liter, Cabai Rp61 Ribu per Kg

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan. Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Minggu (14/6/2026), sejumlah komoditas utama mengalami penurunan harga, meski tak sedikit juga yang naik.

Harga bawang merah naik 2,02 persen menjadi Rp55.450 per kg. Kemudian bawang putih naik hingga 8,88 persen menjadi Rp42.300. Untuk beras kualitas bawah I stagnan di Rp14.650 per kg. Beras kualitas bawah II naik 0,35 persen menjadi Rp14.500 per kg.

Beras kualitas medium I juga naik sebesar 0,31 persen menjadi Rp16.250 per kg. Sementara itu beras kualitas medium II masih sama dengan hari sebelumnya di harga Rp16.050 per kg. Kemudian beras kualitas super I naik 0,29 persen di Rp17.550 per kg. Untuk beras kualitas super II naik 0,29 persen menjadi Rp17.000 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun 5,03 persen menjadi Rp61.300 per kg. Sedangkan cabai merah keriting turun 7,95 persen menjadi Rp56.150 per kg. Cabai rawit hijau turun 2,62 persen menjadi Rp53.900 per kg. Untuk cabai rawit merah turun 1,52 persen menjadi Rp74.550 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar turun 2,49 persen menjadi Rp37.200 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,7 persen menjadi Rp148.600 per kg. Daging sapi kualitas II turun 0,32 persen menjadi Rp139.650 per kg. Gula pasir kualitas premium tetap di level Rp20.250 per kg.