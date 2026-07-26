Harga Pangan Hari Ini: Cabai Turun, Daging Naik Capai Rp150 Ribu per Kg

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan harga hari ini, Minggu (26/7/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, meski tidak sedikit juga yang turun.

Untuk komoditas bawang merah mengalami penurunan harga sebesar 3,77 persen menjadi Rp42.150 per kg. Kemudian bawang putih juga turun 2,4 persen menjadi Rp42.700 per kg. Untuk beras kualitas bawah I masih sama dengan hari sebelumnya di Rp14.750 per kg.

Begitu pula beras kualitas bawah II stabil di level Rp14.550 per kg. Beras medium I naik 0,31 persen menjadi Rp16.400 per kg. Beras kualitas medium II naik 0,31 persen menjadi Rp16.200 per kg. Beras kualitas super I naik 0,28 persen menjadi Rp17.700 per kg.

Sementara itu beras kualitas super II masih dibandrol di harga Rp17.150 per kg. Cabai merah besar naik 1,48 persen menjadi Rp48,150 per kg. Cabai merah keriting turun 0,54 persen menjadi Rp46.250 per kg. Cabai rawit hijau turun 2,17 persen menjadi Rp51.850 per kg.

Cabai rawit merah turun 4,98 persen menjadi Rp54.400 per kg. Daging ayam ras segar naik 1,69 persen menjadi Rp39.100 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,2 persen menjadi Rp150.900 per kg. Daging sapi kualitas II naik 0,25 persen menjadi Rp141.900 per kg.