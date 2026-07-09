Harga Pangan Hari Ini 9 Juli: Bawang Merah Turun Jadi Rp46.100 per Kg, Cabai Rawit Rp50.600

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan pada hari ini Kamis (9/7/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, terutama kelompok cabai dan bawang merah. Sementara itu, harga daging sapi tercatat mengalami kenaikan.

Harga bawang merah turun 4,55% menjadi Rp46.100 per kilogram (kg). Sebaliknya, bawang putih naik tipis 0,23% menjadi Rp44.100 per kg.

Pada komoditas beras, harga beras kualitas bawah I masih bertahan di Rp14.700 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II turun 0,34% menjadi Rp14.500 per kg. Beras medium I juga stabil di Rp16.350 per kg, sementara beras medium II naik 0,31% menjadi Rp16.150 per kg.

Untuk beras kualitas super, harga super I tetap di Rp17.650 per kg. Adapun beras super II naik 0,29% menjadi Rp17.150 per kg.

Di kelompok hortikultura, mayoritas harga cabai mengalami penurunan. Cabai merah besar turun 4,05% menjadi Rp49.700 per kg. Cabai merah keriting juga turun 3,68% menjadi Rp49.700 per kg. Sementara itu, cabai rawit hijau turun 0,9% menjadi Rp50.600 per kg dan cabai rawit merah turun 3,83% menjadi Rp61.450 per kg.

Pada komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar turun tipis 0,14% menjadi Rp36.800 per kg.

Sebaliknya, daging sapi kualitas I naik 0,23% menjadi Rp150.450 per kg, sedangkan daging sapi kualitas II naik 0,39% menjadi Rp141.650 per kg. Harga telur ayam ras segar juga turun 0,68% menjadi Rp29.050 per kg.