Harga Pangan Hari Ini: Minyak Goreng Naik, Cabai Tembus Rp76.300 per Kg

JAKARTA - Harga pangan hari ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Senin (22/6/2026) pukul pukul 08.30 WIB, sebagian mengalami kenaikan harga, namun tidak sedikit juga yang turun.

Harga bawang merah turun 2,45 persen menjadi Rp53.650 per kg. Kemudian bawang putih naik 1,09 persen menjadi Rp43.100. Untuk beras kualitas bawah I masih sama dengan hari sebelumnya di Rp14.650 per kg. Beras kualitas bawah II naik 0,69 persen menjadi Rp14.600 per kg.

Beras kualitas medium I naik 0,31 persen di Rp16.300 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II stabil di Rp16.100 per kg. Kemudian beras kualitas super I juga masih sama dengan harga sebelumnya di Rp17.550 per kg. Untuk beras kualitas super II naik 0,29 persen di Rp17.100 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun 2,37 persen menjadi Rp57.700 per kg. Sedangkan cabai merah keriting naik 0,18 persen menjadi Rp55.500 per kg. Cabai rawit hijau naik 0,55 persen menjadi Rp54.950 per kg. Untuk cabai rawit merah naik 0,73 persen menjadi Rp76.300 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar naik 0,13 persen menjadi Rp37.100 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,17 persen menjadi Rp149.300 per kg. Daging sapi kualitas II naik 0,32 persen menjadi Rp140.500 per kg. Gula pasir kualitas premium masih sama dengan hari sebelumnya di Rp20.300 per kg.