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Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp95.000 per Kg, Minyak Goreng Rp27.250

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |09:53 WIB
Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp95.000 per Kg, Minyak Goreng Rp27.250
Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp95.000 per Kg, Minyak Goreng Rp27.250 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga pangan hari ini naik. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Kamis (23/7/2026) per pukul 9.00 WIB, bawang, beras, cabai, hingga minyak goreng alami lonjakan harga.

Harga bawang merah naik hingga 50,74 persen menjadi Rp66.250 per kg. Kemudian bawang putih naik 30,68 persen menjadi Rp57.500 per kg. 

Untuk beras kualitas bawah I naik 22,37 persen menjadi Rp18.050 per kg. Beras kualitas bawah II naik 23,71 persen menjadi Rp18.000 per kg.

Beras kualitas medium I juga naik 18,9 persen di Rp19.500 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II naik 20,74 persen menjadi Rp19.500 per kg. Kemudian beras kualitas super I naik 14,16 persen menjadi Rp20.150 per kg. Untuk beras kualitas super II naik 16,62 persen di Rp20.000 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar naik 82,48 persen menjadi Rp87.500 per kg. Cabai merah keriting naik 85.77 persen menjadi Rp87.500 per kg. Cabai rawit hijau turun 4,85 persen menjadi Rp50.000 per kg. Cabai rawit merah naik 65,36 persen menjadi Rp95.000 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar naik 14,08 persen menjadi Rp43.750 per kg. Daging sapi kualitas I naik 1,26 persen menjadi Rp152.500 per kg. Daging sapi kualitas II turun 3,81 persen menjadi Rp136.250 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 23,15 persen menjadi Rp25.000 per kg.

 

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