Harga Pangan Hari Ini: Cabai Turun, Daging Naik Tembus Rp150 Ribu per Kg

Harga Pangan Hari Ini: Cabai Turun, Daging Naik Tembus Rp150 Ribu per Kg (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga pangan hari ini bergerak fluktuatif. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Senin (13/7/2026), sejumlah komoditas utama seperti bawang putih, rawit hijau, hingga daging ayam dan sapi mengalami kenaikan.

Harga bawang putih naik 1,25 persen menjadi Rp44.550 per kg. Diikuti beras kualitas bawah II yang naik 0,34 persen menjadi Rp14.550 per kg. Kenaikan harga juga dialami cabai rawit hijau yang naik 0,8 persen menjadi Rp50.350 per kg. Disusul daging ayam ras naik 0,82 persen menjadi Rp37.000 per kg.

Lonjakan harga juga berlaku untuk daging sapi kualitas I dan II yang masing-masing naik 0,1 dan 0,35 persen menjadi Rp150.550 per kg dan Rp141.950 per kg. Selanjutnya ada gula pasir lokal yang mengalami kenaikan sebesar 0,26 persen menjadi Rp19.100 per kg.

Namun demikian, sejumlah komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga. Misalnya bawang merah yang turun 2,67 persen menjadi Rp45.650 per kg. Kemudian cabai merah besar turun 2,4 persen menjadi Rp48.850 per kg. Cabai merah keriting turun 4,52 persen menjadi Rp48.600 per kg.

Untuk cabai rawit merah turun 3,7 persen menjadi Rp59.850 per kg. Diikuti telur ayam ras segar yang turun sebesar 0,52 persen menjadi Rp28.950 per kg.