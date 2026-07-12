Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pasokan dan Harga Pangan di Perbatasan RI Tetap Stabil

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |19:03 WIB
Pasokan dan Harga Pangan di Perbatasan RI Tetap Stabil
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kondisi pasokan dan harga pangan tetap aman hingga ke wilayah perbatasan Indonesia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kondisi pasokan dan harga pangan tetap aman hingga ke wilayah perbatasan Indonesia. Berbagai komoditas pangan pokok tersedia dengan pasokan yang lancar dan harga yang relatif stabil.

"Kami ingin memastikan bahwa pasokan dan harga pangan di Kabupaten Nunukan berada dalam kondisi stabil. Dari hasil pengecekan di lapangan, berbagai kebutuhan pangan pokok tersedia dengan harga yang relatif stabil dan pasokannya lancar. Kondisi ini harus terus dijaga melalui sinergi seluruh pihak," ujar Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam keterangan resminya, Minggu (12/7/2026).

Komoditas yang dipantau meliputi beras, minyak goreng, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, hingga cabai. Seluruh komoditas tersebut terpantau tersedia di pasar dengan harga yang masih terkendali.

Menurut Andriko, kondisi tersebut juga sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Juni 2026, Kabupaten Nunukan mencatat inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 2,08 persen, terendah di Provinsi Kalimantan Utara. Capaian itu dinilai mencerminkan efektivitas pengendalian harga melalui koordinasi antarpemangku kepentingan serta kelancaran distribusi pangan di daerah.

Di sisi lain, Bapanas menilai posisi Nunukan sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia membuat penguatan sistem logistik pangan menjadi semakin penting. Selama ini, sebagian pasokan pangan ke daerah tersebut masih didistribusikan dari Tarakan.

"Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional mendorong pembangunan gudang Perum Bulog di Kabupaten Nunukan agar distribusi pangan semakin efisien serta memperkuat instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah perbatasan," ujarnya.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/320/3228443//pasar-CsG2_large.jpg
Harga Beras, Cabai dan Minyak Goreng Makin Mahal, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223832//desa-b3BM_large.jpg
Intip Potensi 75 Ribu Desa Bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/320/3221144//sayur-XBnN_large.jpg
Harga Bawang Rp68.350 per Kg, Cabai Tembus Rp100 Ribu hingga Minyak Goreng Hampir Rp30 Ribu per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218560//pasar-DyTU_large.jpg
Harga Pangan Melonjak, Bawang Merah Rp61 Ribu hingga Cabai Tembus Rp77 Ribu per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218137//cabai-RD3T_large.jpg
Harga Bawang Merah Rp70 Ribu, Cabai Makin Pedas dan Minyak Goreng Rp28.500 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3216998//pasar-izKL_large.png
Harga Daging Ayam dan Telur Turun, Cabai Masih Bertahan Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement