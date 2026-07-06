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Harga Beras, Cabai dan Minyak Goreng Makin Mahal, Ini Daftar Lengkapnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |11:06 WIB
Harga Beras, Cabai dan Minyak Goreng Makin Mahal, Ini Daftar Lengkapnya
Harga bawang, beras, cabai, daging, minyak hingga telur terpantau mengalami kenaikan. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Harga bawang, beras, cabai, daging, minyak hingga telur terpantau mengalami kenaikan. Harga bawang merah naik 25,73 persen menjadi Rp62.050 per kg.

Kemudian bawang putih naik 21,48 persen menjadi Rp53.450 per kg. Untuk beras kualitas bawah I naik 11,56 persen menjadi Rp16.400 per kg. Beras kualitas bawah II juga naik 13,45 persen menjadi Rp16.450 per kg.

Beras kualitas medium I naik 7,65 persen menjadi Rp17.600 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II naik 11,8 persen menjadi Rp18.000 per kg. Kemudian beras kualitas super I naik 13,92 persen menjadi Rp20.050 per kg. Adapun beras kualitas super II naik 8,19 persen menjadi Rp18.500 per kg.

Pada aneka cabai, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Senin (6/7/2026) pukul 09.30 WIB, tercatat cabai merah besar naik 22,07 persen menjadi Rp63.600 per kg. Sedangkan cabai merah keriting naik 17,11 persen menjadi Rp61.250 per kg. Cabai rawit hijau naik 12,45 persen menjadi Rp56.900 per kg. Sementara cabai rawit merah naik 22,78 persen menjadi Rp80.050 per kg.

Sementara itu, daging ayam ras segar naik 14,61 persen menjadi Rp42.350 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,53 persen menjadi Rp150.850 per kg, sedangkan daging sapi kualitas II naik 2,87 persen menjadi Rp145.000 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 13,79 persen menjadi Rp23.100 per kg.

Gula pasir lokal juga naik 9,71 persen menjadi Rp20.900 per kg. Minyak goreng curah naik 5,6 persen menjadi Rp21.700 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek I naik 7,22 persen menjadi Rp26.000 per liter.

Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek II naik 2,35 persen menjadi Rp23.950 per liter. Adapun telur ayam ras segar naik 9,34 persen menjadi Rp32.200 per kg.

(Feby Novalius)

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