Daftar Harga Pangan Hari Ini: Minyak Goreng Naik, Daging Tembus Rp139 Ribu

Daftar Harga Pangan Hari Ini: Minyak Goreng Naik, Daging Tembus Rp139 Ribu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Daftar harga pangan hari ini. Mayoritas komoditas utama mengalami penurunan harga, meski ada juga yang masih mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Jumat (12/6/2026), penurunan harga berlaku untuk beras kualitas medium I dan II yang turun sebesar 1,23 dan 0,31 persen menjadi Rp16.000 per kg.

Kemudian beras kualitas super I juga turun 2,57 persen menjadi Rp17.050 per kg. Untuk beras kualitas super II mengalami penurunan sebesar 2,36 persen menjadi Rp16.550 per kg.

Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah besar yang turun hingga 6,58 persen menjadi Rp60.300 per kg. Begitu pula cabai merah keriting turun 3,85 persen menjadi Rp58.650 per kg.

Sementara itu cabai rawit hijau turun 8,76 persen menjadi Rp50.500 per kg. Di sisi lain daging ayam ras segar turun 5,64 persen menjadi Rp36.000 per kg.

Daging sapi kualitas I juga turun 5,79 persen menjadi Rp139.900 per kg. Daging sapi kualitas II juga turun 6,25 persen menjadi Rp131.350 per kg. Gula pasir kualitas premium tetap di level Rp20.250 per kg.

Minyak goreng curah turun 1,69 persen menjadi Rp20.350 per liter. Kemudian telur ayam ras segar turun 1,97 persen menjadi Rp29.800 per kg.