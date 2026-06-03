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Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Naik Jadi Rp56 Ribu per Kg, Cabai Rp92 Ribu

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |11:14 WIB
Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Naik Jadi Rp56 Ribu per Kg, Cabai Rp92 Ribu
Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Naik Jadi Rp56 Ribu per Kg, Cabai Rp92 Ribu (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga pangan nasional hari ini. Sebagian besar komoditas utama seperti bawang, beras, hingga cabai mengalami lonjakan harga, namun ada juga harga pangan yan turun.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Rabu (3/6/2026), harga bawang merah naik 14,4 persen menjadi Rp56.700 per kg. Begitu pula bawang putih naik 1,8 persen menjadi Rp39.650 per kg.

Untuk beras kualitas bawah I naik 1,37 persen menjadi Rp14.800 per kg. Sementara beras kualitas bawah II naik 2,08 persen menjadi Rp14.750 per kg. Beras kualitas medium I juga naik sebesar 0,31 persen menjadi Rp16.250 per kg.

Penurunan harga dialami beras kualitas medium II yang turun 0,31 persen menjadi Rp16.000 per kg. Kemudian beras kualitas super I turun 1,72 persen menjadi Rp17.150 per kg. Untuk beras kualitas super II turun 0,58 persen menjadi Rp16.850 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun 1,24 persen menjadi Rp71.750 per kg. Namun untuk cabai merah keriting naik 4,78 8 persen menjadi Rp71.250 per kg. Cabai rawit hijau juga naik 10,58 persen menjadi Rp65.300 per kg. Cabai rawit merah naik 15,96 persen menjadi Rp92.250 per kg.

 

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