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Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Turun Jadi Rp53.650 per Kg, Cabai Rawit Naik Rp76.300

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |13:00 WIB
Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah Turun Jadi Rp53.650 per Kg, Cabai Rawit Naik Rp76.300
Harga Pangan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga komoditas pangan nasional terpantau mengalami pergerakan pada akhir pekan ini, Sabtu (20/6/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, sebagian mengalami kenaikan harga, namun tidak sedikit juga yang turun.

Harga bawang merah turun 3,25 persen menjadi Rp53.650 per kg. Kemudian bawang putih naik 1,89 persen menjadi Rp43.100. Untuk beras kualitas bawah I masih sama dengan hari sebelumnya di Rp14.650 per kg. Beras kualitas bawah II naik 0,60 persen menjadi Rp14.600 per kg.

Beras kualitas medium I naik 0,31 persen di Rp16.300 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II naik 0,31 persen menjadi Rp16.100 per kg. Kemudian beras kualitas super I stagnan di Rp17.550 per kg. Untuk beras kualitas super II naik 0,59 persen di Rp17.100 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun 5,87 persen menjadi Rp57.700 per kg. Sedangkan cabai merah keriting turun 1,16 persen menjadi Rp55.500 per kg. Cabai rawit hijau naik 1,95 persen menjadi Rp54.950 per kg. Untuk cabai rawit merah naik 2,35 persen menjadi Rp76.300 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar turun 0,27 persen menjadi Rp37.100 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,47 persen menjadi Rp149.300 per kg. Daging sapi kualitas II naik 0,61 persen menjadi Rp140.500 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 0,25 persen menjadi Rp20.300 per kg.

 

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Topik Artikel :
harga cabai pangan Harga Pangan
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