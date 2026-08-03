Update Harga BBM 3 Agustus 2026: Pertamax Jadi Rp15.950 per Liter

Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan per 3 Agustus 2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan per 3 Agustus 2026. Harga Pertamax (RON 92) kini menjadi Rp15.950 per liter atau turun Rp300 dari harga sebelumnya yang berada di level Rp16.250 per liter.

Penurunan harga tersebut berlaku setelah PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga tiga jenis BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026. Selain Pertamax, dua produk lain yang ikut mengalami penurunan harga adalah Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95.

Harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter.

Di sisi lain, harga Pertamina Dex dan Dexlite tidak mengalami perubahan. Pertamina Dex tetap dijual seharga Rp21.150 per liter, sedangkan Dexlite berada di level Rp19.700 per liter.

Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar lima persen, termasuk DKI Jakarta.