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Perbandingan Harga BBM Pertamina, BP, dan Shell per 1 Agustus 2026, Mana yang Paling Murah?

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |09:40 WIB
Perbandingan Harga BBM Pertamina, BP, dan Shell per 1 Agustus 2026, Mana yang Paling Murah?
Harga BBM (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga telah resmi menurunkan harga BBM nonsubsidi mulai hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Ada tiga jenis BBM yang turun harga di antaranya Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo.

Penyesuaian harga BBM ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat," katanya di Jakarta, Sabtu (1/8/2026). 

Sedangkan itu, harga dipublikasikan masing-masing operator, Shell memperbarui harga mulai 1 Agustus 2026. 

 

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