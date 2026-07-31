Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina 1 Agustus 2026: Pertamax hingga Turbo Turun!

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi mulai Sabtu, 1 Agustus 2026. Harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo turun.



Harga BBM Pertamax turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya Rp16.250 per liter.



Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter.



Kemudian, Harga Pertamax Green turun menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 per liter.



Sementara, harga BBM jenis Dexlite tetap Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex juga tetap Rp21.150 per liter.



Untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biolar subsidi Rp6.800 per liter. Demikian dikutip dalam laman resmi Pertamina, Jakarta, Jumat (31/7/2026).