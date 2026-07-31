Harga BBM Pertamina Hari Ini 31 Juli Jelang Agustus 2026: Ada yang Turun, Cek Pertalite-Pertamax

Harga BBM Pertamina Hari Ini 31 Juli Jelang Agustus 2026: Ada yang Turun, Cek Pertalite-Pertamax (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini 31 Juli 2026. Pada 1 Juli 2026, Pertamina Patra Niaga telah menurunkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite pukul 00.00 WIB.

Sementara, untuk penyesuaian harga BBM nonsubsidi 1 Agustus 2026, masih melihat pergerakan fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Saat ini, Kementerian ESDM menghitung harga keekonomian BBM nonsubsidi jenis Pertamax di tengah naik dan turunnya harga minyak mentah dunia imbas gejolak geopolitik.

Harga BBM nonsubsidi dipengaruhi pergerakan minyak dunia. Kini harga minyak dunia kembali turun setelah sebelumnya sempat naik menembus level USD100 per barel.

Tercatat, harga minyak mentah Brent di level USD83,86 per barel dan minyak mentah WTI menjadi USD80,73 per barel.

"Jadi nanti akan dihitung biaya pokok penyediaan (BPP) Pertamina ditambah keuntungan. Nanti kami dari Kementerian ESDM akan mencoba melihat kira-kira harga yang ini keekonomiannya bagaimana,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Kementerian ESDM menghitung rata-rata dari harga minyak dunia. Apabila menunjukkan penurunan dibandingkan periode-periode sebelumnya, Yuliot membuka kemungkinan Pertamina akan menurunkan harga Pertamax.

“Kalau potensi nanti ini harga minyak secara rata-rata turun, ya tentu dari Pertamina akan menyesuaikan harga,” kata Yuliot.

Penyesuaian harga BBM biasanya akan diumumkan setiap tanggal 1. Hal ini juga berlaku untuk harga BBM pada Agustus 2026.

Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik

Sementara itu, pemerintah menjamin harga BBM subsidi seperti Pertalite tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Hal ini dipastikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.

"Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang," kata Bahlil di Istana, Jakarta, Selasa (28/7/2026).