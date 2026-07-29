Antrean BBM di Kalbar, Pertamina Tambah Pasokan 176 KL dan Percepat Pengiriman

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengoptimalkan penerimaan dan penyaluran pasokan BBM dari kapal-kapal pengangkut yang telah tiba. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengoptimalkan penerimaan dan penyaluran pasokan BBM dari kapal-kapal pengangkut yang telah tiba untuk memperkuat ketersediaan BBM di wilayah Kalimantan Barat. Upaya ini dilakukan setelah terjadi antrean panjang warga saat mengisi bahan bakar minyak di Pontianak.

Oleh karena itu, Pertamina melakukan percepatan normalisasi distribusi dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Landak, serta wilayah lainnya di Kalimantan Barat.

Saat ini, suplai BBM menuju Integrated Terminal (IT) Pontianak juga berjalan sesuai rencana. Sejumlah kapal pengangkut BBM telah tiba di area penerimaan, dan proses penerimaan serta pembongkaran pasokan terus berlangsung untuk memperkuat ketersediaan stok di terminal.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Edi Mangun, menyampaikan bahwa Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat atas antrean yang terjadi di sejumlah SPBU. Saat ini, kapal-kapal pengangkut BBM telah tiba dan proses penerimaan pasokan terus berlangsung. Pertamina terus mengoptimalkan penerimaan dan penyaluran pasokan untuk memperkuat ketersediaan stok serta mempercepat normalisasi distribusi di wilayah Kalimantan Barat," ujar Edi, Rabu (29/7/2026).