Pesawat Komersial Terbesar di Dunia Bakal Mendarat Perdana di Bandara Soetta

JAKARTA - Maskapai Emirates akan mulai mengoperasikan pesawat Airbus A380-800 pada rute Dubai (DXB)-Jakarta (CGK) mulai 8 Agustus 2026. Kehadiran pesawat komersial terbesar di dunia tersebut menandai kesiapan Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani pesawat kategori ICAO Aerodrome Reference Code 4F (Code F).

Pesawat Airbus A380-800 dengan nomor penerbangan EK358 dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 8 Agustus 2026 pukul 22.25 WIB. Selanjutnya, pesawat akan kembali menuju Dubai sebagai penerbangan EK359 pada 9 Agustus 2026 pukul 00.45 WIB.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan seluruh persiapan operasional telah dilakukan bersama regulator, maskapai, serta para pemangku kepentingan penerbangan untuk memastikan penerbangan perdana Airbus A380 berlangsung aman dan lancar.

Menurutnya, kehadiran Airbus A380 Emirates menjadi momentum penting bagi Bandara Soekarno-Hatta sekaligus mencerminkan kepercayaan maskapai internasional terhadap kualitas infrastruktur dan layanan bandara.

"Kami telah memastikan seluruh aspek operasional, mulai dari kesiapan infrastruktur sisi udara dan sisi darat, prosedur pelayanan, hingga koordinasi bersama regulator, AirNav Indonesia, ground handling, serta seluruh stakeholder terkait berjalan optimal," ujar Heru dalam keterangan resmi, Jumat (31/7/2026).

Sebagai bandara terbesar di Indonesia, Soekarno-Hatta memiliki tiga landasan pacu, dengan dua runway berukuran 3.660 meter x 60 meter dan 3.600 meter x 60 meter yang telah memenuhi persyaratan untuk melayani pesawat kategori Code F, termasuk Airbus A380-800.