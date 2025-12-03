Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Pastikan Seluruh Pesawat Airbus A320 di Indonesia Layak Beroperasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |06:52 WIB
Kemenhub Pastikan Seluruh Pesawat Airbus A320 di Indonesia Layak Beroperasi
Kemenhub Pastikan Seluruh Pesawat Airbus A320 di Indonesia Layak Beroperasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Ditjen Hubud Kementerian Perhubungan (Ditjen Kemenhub) memastikan seluruh pesawat Airbus A320 yang beroperasi di Indonesia telah rampung menjalani perbaikan perangkat lunak. 

Hal ini menindaklanjuti arahan Kelaikudaraan Darurat (Emergency Airworthiness Directive/EAD) yang dikeluarkan oleh Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA) terkait software komputer Aileron  Elevator (ELAC) 'layak pakai' yang harus dimiliki pesawat Airbus 320 yang beroperasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa menyampaikan bahwa Ditjen Hubud telah melakukan pemeriksaan dan downgrade software ELAC B 104 pada pesawat Airbus 320.

"Ditjen Hubud sudah menerbitkan perintah kelaikudaraan (Airworthiness Directives) dalam rangka menjaga keselamatan penerbangan khususnya pesawat Airbus A320 yang beroperasi di Indonesia dan memastikan pesawat telah memiliki komputer kendali Aileron Elevator (ELAC) yang 'layak beroperasi' sebelum melaksanakan penerbangan berikutnya" ujar Lukman dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (3/12/2025). 

Lukman menambahkan bahwa pihak maskapai sudah melakukan tindakan perbaikan terhadap pesawat A320 yang terdampak EAD. Evaluasi/pemeriksaan terhadap hasil perbaikan juga telah dilakukan oleh Inspektur Kelaikudaraan (Airworthiness Inspector) dan Inspektur Operasi Pesawat udara (Flight Operation Inspector) Ditjen Hubud, dengan hasil telah memenuhi keselamatan penerbangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168984/penumpang_pesawat_terbang-nEtm_large.jpg
Penumpang Pesawat dari Luar Negeri Bakal Diwajibkan Isi Data Diri, Berlaku di Seluruh Bandara Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/320/3149208/pesawat_terbang-Z7gb_large.jpg
Kemenhub Buka Suara soal Pesawat Jamaah Haji Indonesia Kembali Diteror Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148092/pesawat_saudi_airlines-Fmxf_large.JPG
Ada Ancaman Bom, Penumpang Pesawat Saudia Airlines yang Angkut Jamaah Haji Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148058/pesawat_saudi_airlines-MGyU_large.jpg
Diteror Bom, Ini Kronologi Pesawat Saudi Airlines Rute Jeddah-Jakarta Mendarat Darurat di Kualanamu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148057/pesawat-MxU7_large.jpg
Pesawat Saudi Airlines Dapat Ancaman Bom Mendarat di Bandara Kualanamu, Ini Penjelasan InJourney 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186597//bandara-HvGQ_large.jpg
6 Fakta Heboh Bandara IMIP di Morowali hingga Jokowi Buka Suara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement