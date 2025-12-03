Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai, Dirjen: Kami Sedang Berbenah!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |13:05 WIB
Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai, Dirjen: Kami Sedang Berbenah!
Drjen Bea Cukai
JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama merespons soal pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kemungkinan pembekuan Bea Cukai harus dipahami sebagai bentuk koreksi untuk mendorong perbaikan institusi.

Djaka menekankan bahwa Bea Cukai telah dan terus melakukan pembenahan menyeluruh untuk menghapus berbagai citra negatif, termasuk yang pernah terjadi pada era 1985–1995.

“Intinya bahwa itu adalah bentuk koreksi dari Bea Cukai, yang pasti Bea Cukai bahwa kita ke depannya akan berupaya untuk lebih baik. Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 85 sampai dengan 95 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif kepada Bea Cukai,” ujar Djaka saat ditemui di Kanwil Bea dan Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyampaikan pernyataan keras bahwa Bea Cukai berpotensi “dibekukan” jika tidak mampu memperbaiki kinerja dalam setahun.

Purbaya menyinggung ancaman serius jika publik masih tidak puas dan kinerja tidak berubah, bahkan menyebut kemungkinan sistem Bea Cukai kembali digantikan pihak ketiga seperti SGS pada masa lalu.

Adapun Purbaya juga menyampaikan bahwa ia telah meminta waktu satu tahun untuk tidak “diganggu” dalam proses perbaikan, sekaligus memberi kesempatan Bea Cukai berbenah.

 

