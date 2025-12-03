Purbaya Siap Tambah Anggaran Bencana, BNPB Masih Punya Rp500 Miliar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki anggaran. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki anggaran lebih dari Rp500 miliar. Meski demikian, Kementerian Keuangan siap menggelontorkan anggaran lebih jika ada permintaan tambahan anggaran untuk penanggulangan bencana di Pulau Sumatera.

"Karena BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambah, kita siap juga menambah. Dan sudah ada di anggarannya," kata Purbaya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, empat wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, dilanda bencana akibat cuaca ekstrem secara bertubi-tubi pada hari Senin (24/11) dan Selasa (25/11).

Cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan deras dalam durasi lebih dari dua hari telah memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.