Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Siap Tambah Anggaran Bencana, BNPB Masih Punya Rp500 Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |05:05 WIB
Purbaya Siap Tambah Anggaran Bencana, BNPB Masih Punya Rp500 Miliar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki anggaran. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki anggaran lebih dari Rp500 miliar. Meski demikian, Kementerian Keuangan siap menggelontorkan anggaran lebih jika ada permintaan tambahan anggaran untuk penanggulangan bencana di Pulau Sumatera.

"Karena BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambah, kita siap juga menambah. Dan sudah ada di anggarannya," kata Purbaya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, empat wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, dilanda bencana akibat cuaca ekstrem secara bertubi-tubi pada hari Senin (24/11) dan Selasa (25/11).

Cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan deras dalam durasi lebih dari dua hari telah memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187302//kepala_bnpb-ho0x_large.jpg
Profil dan Kekayaan Kepala BNPB Letjen Suharyanto yang Minta Maaf soal Bencana Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187377//potret-Hag2_large.jpg
Terdampak Banjir Sumatera, Pertamina Pastikan Kondisi Pekerja Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187305//airlangga-gVal_large.jpg
Menko Airlangga Koordinasi Penanganan Bencana di Pulau Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187210//menteri_koordinator_bidang_pemberdayaan_manusia_abdul_muhaimin_iskandar-Khkx_large.jpg
Menko Cak Imin Serukan ‘Taubatan Nasuha Kebijakan’ Usai Bencana di Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187206//4_titik_longsor_di_jalur_aceh_utara_bener_meriah_berhasil_dibuka-vm4i_large.jpeg
BNPB: Empat Titik Longsor di Jalur Aceh Utara–Bener Meriah Berhasil Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187193//purbaya-LNtf_large.jpg
Purbaya Tunggu BNPB Minta Tambahan Anggaran Bencana di Sumatera: Kan Tahu Saya Kaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement