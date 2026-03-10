Prabowo Sebut BBM RI Nanti Tak Lagi Impor, Bisa dari Sawit

Prabowo Sebut BBM RI Nanti Tak Lagi Impor, Bisa dari Sawit (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, kebutuhan BBM di Indonesia nanti tidak akan lagi bergantung dengan impor. Dengan mendorong swasembada energi, BBM diharapkan tidak lagi bergantung pada impor dari luar negeri, melainkan dapat dipenuhi dari sumber energi dalam negeri seperti dari sawit hingga tebu.

"Kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, dari singkong, dari jagung, dari tebu," ujar Prabowo dalam konferensi video yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin sore.

Menurut Presiden, Indonesia sangat beruntung memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Contohnya sawit, singkong, hingga jagung yang bisa dijadikan sumber energi.

Selain itu, sumber daya ini juga harus disyukuri sebab membuat kondisi pangan Indonesia sangat aman dan tercukupi. Pangan yang melimpah bahkan membuat pemerintah bisa tetap mempertahankan harga BBM subsidi, meski harga minyak dunia tembus di atas USD100 per barel.

"Kita sangat bersyukur atas karunia yang mahakuasa yang bertahun-tahun saya perjuangkan swasembada pangan. Dalam keadaan harga BBM, kita bersyukur bahwa swasembada (energi) hampir kita capai, kita sudah sampai swasembada beras," katanya.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan bahwa masyarakat tak perlu khawatir di tengah ketidakpastian saat ini. Sebab, menurutnya, Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat besar dibandingkan negara lain.

"Saya sudah melihat dan saya sudah mempelajari angka-angka, setiap hari kita temukan terus kekayaan-kekayaan baru. Kita akan mengalami kesulitan, saya tidak akan menutupi itu, tapi perkiraan saya kita akan keluar dari dalam keadaan krisis ini dengan lebih kuat, makmur, dan lebih mampu berdikari," ujar Prabowo.

Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang terus membantu pemerintah dalam mewujudkan seluruh program yang digagas oleh pemerintah pusat, termasuk swasembada pangan.

Dengan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Presiden yakin Indonesia akan semakin kuat di tengah berbagai gejolak global yang makin tak menentu.

"Bersatu kita kuat, bersatu kita akan keluar dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih, teruskan pengabdianmu yang luar biasa ini," kata Prabowo.