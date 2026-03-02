Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Bahas Dampak Penutupan Selat Hormuz Imbas AS Serang Iran

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |16:36 WIB
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Bahas Dampak Penutupan Selat Hormuz Imbas AS Serang Iran
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Bahas Dampak Penutupan Selat Hormuz Imbas AS Serang Iran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (2/3/2026). Salah satu pembahasannya terkait penutupan Selat Hormuz pascaserangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

"Sebagai pembantu Presiden dipanggil harus menghadap dulu, habis ini baru melapor kita,” kata Bahlil kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Bahlil mengungkapkan, pembahasan dengan Presiden Prabowo kemungkinan besar menyangkut kondisi geopolitik terkini di Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi minyak dunia.

"Mungkin menyangkut dengan kondisi terkini, geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz Iran. Karena ini juga antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kita masih melakukan impor sebelum Lebaran,” katanya.

Terkait langkah mitigasi, Bahlil menyatakan pihaknya akan menggelar rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN) pada Selasa (3/3/2026) besok. “Nanti, saya besok Insyaallah akan rapat Dewan Energi Nasional. Rapat dulu baru saya laporkan.”

Meski demikian, Bahlil memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman. “Masih cukup, 20 hari," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203324/prabowo_subianto-xmNa_large.jpg
Prabowo Targetkan 15 Ribu Insinyur Indonesia Kuasai Teknologi Chip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202820/prabowo_subianto-O6ja_large.jpg
Prabowo Terima 12 CEO Perusahaan Besar di AS, Tegaskan RI Tak Lagi Jadi Raksasa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202759/menko_airlangga-Q20B_large.png
Izin Tambang Freeport Diperpanjang hingga 2061, Indonesia Raih Investasi Rp337 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202673/prabowo_subianto-bvi6_large.jpg
Prabowo dan Trump Sepakat Transfer Data Konsumen RI ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202600/menko_airlangga-Awke_large.png
Prabowo dan Trump Sepakat, Tarif Bea Masuk Jadi 0 Persen untuk 1.819 Produk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202594/prabowo_subianto-4gxG_large.jpg
Teken Perjanjian Dagang RI-AS, Ini Arahan Prabowo dan Trump ke Menteri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement