Prabowo Terima 12 CEO Perusahaan Besar di AS, Tegaskan RI Tak Lagi Jadi Raksasa Tidur

Prabowo Terima 12 CEO Perusahaan Besar di AS, Tegaskan RI Tak Lagi Jadi Raksasa Tidur (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima 12 pimpinan perusahaan investasi global dalam sebuah pertemuan sebagai bagian dari kunjungan kerjanya di Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat.

Para investor tersebut merupakan CEO dan presiden perusahaan investasi terkemuka dunia dengan total aset kelolaan (assets under management) mencapai sekitar 15 triliun dolar AS.

Prabowo Diskusi 2 Jam

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa pertemuan yang semula dijadwalkan selama satu jam berlangsung hampir dua jam karena diskusi yang dinilai sangat konstruktif.

“Diskusinya tadi cukup panjang kurang lebih dua jam, dari tadinya hanya diperkirakan sejam karena diskusinya very fruitful, very productive,” kata Roeslani.

Dalam pertemuan tersebut, kata Rosan, Presiden Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional, langkah penguatan iklim investasi, serta komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum.

Dialog kemudian dilanjutkan secara one-on-one dengan masing-masing pimpinan perusahaan untuk membahas potensi kerja sama lebih lanjut.