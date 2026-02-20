Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo-Trump Sepakat, Danantara Siap Borong 50 Pesawat Boeing Rp227 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |13:17 WIB
Prabowo-Trump Sepakat, Danantara Siap Borong 50 Pesawat Boeing Rp227 Triliun
Prabowo-Trump Sepakat, Danantara Siap Borong 50 Pesawat Boeing Rp227 Triliun (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Danantara berencana membeli 50 unit pesawat Boeing dari Amerika Serikat (AS) dengan nilai investasi USD13,5 miliar atau setara Rp227,91 triliun. Langkah besar ini merupakan implementasi langsung dari kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.

Rencana akuisisi ini menjadi salah satu pilar utama dalam dokumen strategis Implementation of the Agreement toward New Golden Age US-Indonesia Alliance yang diteken pada Jumat (20/2/2026).

Penjelasan Danantara Borong 50 Pesawat Boeing

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani mengonfirmasi bahwa rencana tersebut kini berada di bawah koordinasi instansinya. Fokus utama dari pengadaan dirgantara ini diarahkan pada pabrikan pesawat asal AS, Boeing.

“Ini memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun di Danantara karena ada beberapa kesempatan di antaranya ada lock-up, pelancaran pembelian 50 pesawat Boeing yang nantinya kita akan bicarakan dengan Boeing,” ujar Rosan dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/2/2026).

 

