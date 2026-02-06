Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Ungkap Alasan Proyek Gasifikasi Batu Bara Batal Groundbreaking

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |21:33 WIB
Danantara Ungkap Alasan Proyek Gasifikasi Batu Bara Batal Groundbreaking
Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG) batal ikut groundbreaking proyek hilirisasi pada hari ini, Jumat (6/2/2026).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan, proyek DME memang ikut dalam daftar 18 proyek hilirisasi yang bakal digarap oleh Pemerintah. Namun DME batal ikut fase 1 karena masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama menyoal kesiapan teknologi yang bakal digunakan. 

"Berkaitan dengan DME, betul tadi kita tentu sesuai dengan arah Pak Rosan, kita akan melakukan kajian yang sangat detail, kita sedang menentukan teknologi yang akan kita pakai, tentunya teknologi yang kita pakai akan menentukan outputnya juga kompetitif. Kita tidak mau nanti output gasnya itu tidak kompetitif yang akhirnya tidak diserapi oleh pasar," ujar Dony di Wisma Danantara, Jumat (6/2/2026).

Namun demikian, Dony memastikan proyek tersebut akan tetap berjalan dengan estimasi 1-2 bulan kedepan untuk mematangkan konsep proyek sebelum masuk dalam tahap groundbreaking. Nantinya PT Bukit Asam Tbk (PTBA) akan menjadi operator dari proyek hilirisasi tersebut. 

"InsyaAllah mudah-mudahan yang DME akan segera kita announce dalam 1-2 bulan ini, mungkin 1 bulan ya, 1 bulan ini akan kita announce mengenai groundbreaking untuk DME di Bukit Asam," katanya. 

Dony menegaskan, proyek gasifikasi batubara sebelumnya sempat dikerjakan, sebelum pengembangnya berhenti ditengah jalan karena ditinggal investor asal Amerika Serikat, Air Product. Sehingga pematang konsep dinilai perlu dilakukan agar proyek berjalan dengan baik. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200129/danantara-3Y08_large.jpg
Moody’s Rating Revisi Outlook Utang BUMN Jadi Negatif, Ini Respons Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200123/danantara-Hefl_large.jpg
Danantara Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi Senilai Rp110 Triliun, Buka 3.000 Lapangan Kerja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199820/baja-eDUG_large.jpg
Danantara Perkuat Industri Baja Nasional, Bakal Bangun Pabrik Baja 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199804/rosan-pStE_large.jpg
Siap-Siap! Danantara Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi Rp97,2 Triliun Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199740/rosan-2ekA_large.jpg
Pemangkasan BUMN 1.000 Jadi 200 Perusahaan Rampung Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199738/kras-fcbi_large.jpg
Danantara Ungkap Krakatau Steel (KRAS) Sudah Mulai Sehat, Raup Pendapatan Rp16 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement