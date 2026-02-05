Danantara Ungkap Krakatau Steel (KRAS) Sudah Mulai Sehat, Raup Pendapatan Rp16 Triliun

Danantara Ungkap Krakatau Steel (KRAS) Sudah Mulai Sehat, Raup Pendapatan Rp16 Triliun (Foto: Dokumentasi KRAS)

JAKARTA - Danantara Indonesia mengungkap kondisi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) saat ini. Menurut, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, kondisi finansial Krakatau Steel menuju fase pemulihan dan bergerak menuju sehat.

"Krakatau Steel kini telah memasuki fase menuju sehat secara finansial," kata Dony dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu, 4 Februari 2026.

Danantara Sebut Krakatau Steel Akan Kelola Pabrik Hilirisasi Baja

Danantara juga akan melakukan groundbreaking pengembangan upstream industri baja dengan tambahan kapasitas produksi sekitar 3 juta ton per tahun.

Menurut Dony, industrialisasi nasional membutuhkan suplai baja domestik yang kuat, sehingga keberpihakan kebijakan pemerintah menjadi kunci keberhasilan transformasi industri strategis ini. Dony mengatakan, Krakatau Steel akan mengelola pabrik hilirisasi baja yang berlokasi di Cilegon, Banten.

“Dengan Krakatau Steel. Hilirisasi (baja) kemungkinan besar di Cilegon,” ujar Dony.

Pabrik hilirisasi baja yang akan memasuki tahap groundbreaking atau peletakan batu pertama bulan depan itu, kata dia, merupakan pabrik pembuatan slab baja.

Slab adalah lembaran baja setengah jadi yang dihasilkan dari proses pengecoran berlanjut (continuous casting). Slab digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pelat baja atau coil baja.

Dony menjelaskan, selama ini Indonesia masih mengimpor slab baja. Oleh karena itu, melalui pembangunan pabrik ini, ia berharap Indonesia bisa mengurangi impor slab baja dan melangkah menuju negara yang mengandalkan industrialisasi di dalam negeri.

“Nanti kita punya pabrik slab-nya. Kemudian, kita buat juga downstream-nya. Nah ini mesti optimis nih yang muda-muda, kita mulai masuk ke industri,” kata Dony.