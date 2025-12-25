RUPSLB Krakatau Steel (KRAS) Rombak Direksi, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) mengumumkan susunan direksi dan komisaris terbaru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 yang digelar Selasa 23 Desember 2025.



Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham KRAS memutuskan untuk mengganti dua posisi Direksi yakni Suryantoro Waluyo diangkat sebagai Direktur SDM menggantikan Agus Nizar Vidiansyah.



Kemudian, Sidik Darusulistyo diangkat sebagai Direktur Infrastruktur dan Operasi menggantikan Utomo Nugroho.



"Dengan komposisi Direksi yang semakin solid dan berpengalaman, Krakatau Steel optimistis mampu mempercepat eksekusi strategi transformasi, meningkatkan kinerja operasional, serta memperkuat daya saing perusahaan secara berkelanjutan," kata Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (25/12/2025).



Adapun susunan pengurus Krakatau Steel yang ditetapkan melalui RUPSLB adalah sebagai berikut:



Komisaris

1. Komisaris Utama Hendro Martowardojo

2. Komisaris Independen Willgo Zainar

3. Komisaris Independen David Pajung

4. Komisaris Setia Diarta

5. Komisaris Adityo Haryo Bimo



Direksi

1. Direktur Utama Akbar Djohan

2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Daniel Fitzgerald Liman

3. Direktur Komersial, Pengembangan Usaha, dan Portofolio Hernowo

4. Direktur SDM Suryantoro Waluyo

5. Direktur Infrastruktur dan Operasi Sidik Darusulistyo



Selain mengganti direksi, RUPSLB juga sebagai momentum penegasan keberhasilan restrukturisasi dan transformasi bisnis Perseroan. Berbagai capaian kinerja yang disampaikan menunjukkan penguatan fundamental Perusahaan serta kesiapan Perseroan memasuki fase pertumbuhan berkelanjutan.