Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

RUPSLB Krakatau Steel (KRAS) Rombak Direksi, Ini Susunan Terbarunya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |08:01 WIB
RUPSLB Krakatau Steel (KRAS) Rombak Direksi, Ini Susunan Terbarunya
RUPSLB Krakatau Steel (KRAS) Rombak Direksi, Ini Susunan Terbarunya (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) mengumumkan susunan direksi dan komisaris terbaru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 yang digelar Selasa 23 Desember 2025.

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham KRAS memutuskan untuk mengganti dua posisi Direksi yakni Suryantoro Waluyo diangkat sebagai Direktur SDM menggantikan Agus Nizar Vidiansyah.

Kemudian, Sidik Darusulistyo diangkat sebagai Direktur Infrastruktur dan Operasi menggantikan Utomo Nugroho.

"Dengan komposisi Direksi yang semakin solid dan berpengalaman, Krakatau Steel optimistis mampu mempercepat eksekusi strategi transformasi, meningkatkan kinerja operasional, serta memperkuat daya saing perusahaan secara berkelanjutan," kata Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
 
Adapun susunan pengurus Krakatau Steel yang ditetapkan melalui RUPSLB adalah sebagai berikut:

Komisaris
1.     Komisaris Utama Hendro Martowardojo
2.     Komisaris Independen Willgo Zainar
3.     Komisaris Independen David Pajung
4.     Komisaris Setia Diarta
5.     Komisaris Adityo Haryo Bimo
 
Direksi
1.     Direktur Utama Akbar Djohan
2.     Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Daniel Fitzgerald Liman
3.     Direktur Komersial, Pengembangan Usaha, dan Portofolio Hernowo
4.     Direktur SDM Suryantoro Waluyo
5.     Direktur Infrastruktur dan Operasi Sidik Darusulistyo
 
Selain mengganti direksi, RUPSLB juga sebagai momentum penegasan keberhasilan restrukturisasi dan transformasi bisnis Perseroan. Berbagai capaian kinerja yang disampaikan menunjukkan penguatan fundamental Perusahaan serta kesiapan Perseroan memasuki fase pertumbuhan berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185874/kras-zXDi_large.jpg
Dapat Suntikan Modal Danantara, Krakatau Steel (KRAS) Cetak Laba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185488/baja-4Vb6_large.jpg
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177310/krakatau_steel-HJr2_large.jpg
Restrukturisasi Utang Krakatau Steel, Ini Dampaknya ke Industri Baja Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175725/dony_oskaria-Yu3T_large.jpg
Krakatau Steel Minta Modal Rp8,2 Triliun, Begini Kata Bos Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/278/3017346/krakatau-steel-rugi-lagi-rp2-triliun-ini-penyebabnya-wrlw5Jt5BH.png
Krakatau Steel Rugi Lagi Rp2 Triliun, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/278/2838790/laporan-keuangan-beres-krakatau-steel-kras-cata-laba-rp353-miliar-di-2022-HnxsmRh6YW.jfif
Laporan Keuangan Beres, Krakatau Steel (KRAS) Catat Laba Rp353 Miliar di 2022
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement