Nama Anda Tidak Muncul Sebagai Penerima Bansos? Ini Cara Cek Desil Kemensos

JAKARTA - Nama Anda tidak muncul sebagai penerima bansos? Ini cara cek desil Kemensos. Kementerian Sosial (Kemensos) telah menetapkan sistem desil sebagai salah satu acuan penting dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Desil digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan data yang dihimpun dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Masyarakat yang masuk dalam desil rendah (Desil 1-4) memiliki peluang lebih besar menerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan berbagai bentuk bantuan lainnya.

Namun, tidak sedikit warga yang mengalami kendala karena data desil yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.

Maka itu, Kemensos memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan desil secara mandiri, sekaligus mengajukan perbaikan data apabila ditemukan ketidaksesuaian.