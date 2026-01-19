Berikut Info Terbaru Cek NIK KTP Penerima Bansos Januari 2026, Cair Dapat Rp600.000

JAKARTA - Berikut info terbaru cek NIK KTP penerima bansos Januari 2026. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler di Januari 2026 seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) atau bansos sembako.

Penyaluran bansos reguler tersebut mencakup PKH bagi sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta BPNT untuk lebih dari 17 juta KPM. Jika merujuk pencairan bansos tahun lalu, maka penyaluran bansos 2026 dilakukan secara empat tahap, yakni tahap 1 : Januari, Februari, Maret. Tahap 2 : April, Mei, Juni . Tahap 3 : Juli, Agustus, September. Tahap 4 : Oktober, November, Desember.

Penyaluran bansos ditetapkan di dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp508,2 triliun pada 2026. Bahkan, anggaran perlinsos digadang-gadang bisa ditingkatkan menjadi Rp1.000 triliun untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Namun, masyarakat perlu mengetahui mengenai status apakah masuk ke dalam penerima bansos atau tidak.

Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penuyalura bansos. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui posisi desil kesejahteraan hanya dengan NIK KTP, baik secara online maupun offline.

1. Cara Cek Penerima BLT Pakai KTP Lewat Aplikasi

Pengecekan status penerima BLT kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:



1. Unduh "aplikasi Cek Bansos" melalui Play Store atau App Store.

2. Buka aplikasi, kemudian pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.

3. Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

4. Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.

5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.

6. Tekan tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.

7. Apabila nama Anda tercatat sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan serta status pencairannya. Namun, jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

2. Cara Cek Penerima BLT Pakai KTP Lewat Situs Resmi

Sementara itu, untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Sosial, Anda bisa langsung mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id dan memasukkan data sesuai identitas di KTP.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs resmi di https://cekbansos.kemensos.go.id

2. Isi data wilayah tempat tinggal termasuk Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

3. Kemudian isi nama lengkap sesuai KTP.

3. Masukkan kode captcha yang muncul di layar, kemudian klik tombol “Cari Data”.

4. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil pencarian yang berisi informasi status kepesertaan bantuan sosial Anda.