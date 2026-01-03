Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Bansos yang Resmi Dihapus 2026, Apa Saja?

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |16:05 WIB
Daftar Bansos yang Resmi Dihapus 2026, Apa Saja?
Daftar Bansos yang Resmi Dihapus 2026, Apa Saja? (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Daftar bansos yang resmi dihapus 2026, apa saja?

Sejumlah bantuan sosial (bansos) yang telah disalurkan pada tahun lalu tidak lagi dilanjutkan pada tahun baru 2026. Hal ini terkait dengan anggaran dan program yang memang sudah selesai pada 2025.

BLT Kesra

Misalnya, pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) berakhir pada 31 Desember 2025. BLT Kesra merupakan instrumen strategis perlindungan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjelang pergantian tahun.

Pada penyaluran tahap akhir ini, penerima manfaat berhak mendapatkan dana rapel dengan nilai mencapai Rp900.000.

Bansos Beras dan Minyak

Lalu, bansos yang resmi dihapus pada 2026 adalah bantuan sosial berupa beras dan minyak. Bantuan ini diberikan kepada 18,27 juta keluarga pada Oktober hingga akhir 2025.

Bantuan tersebut mencakup beras sebanyak 10 kg yang ditambah dengan minyak goreng 2 liter setiap bulannya.

BSU Pekerja

Ini merupakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada pekerja. Nominal BSU yang diberikan kepada pekerja totalnya Rp600 ribu untuk 2 bulan, yaitu bulan Juni–Juli, yang dibayarkan sekaligus.

Syarat penerima BSU adalah mereka yang memiliki gaji atau upah Rp3,5 juta atau tidak lebih dari UMP (Upah Minimum Provinsi), bukan anggota Kepolisian, TNI, atau ASN (Aparatur Sipil Negara).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193301//bansos-jXKN_large.jpg
Ini Dia Penerima Bansos PKH, Sembako dan BLT Kesra Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193211//diskon_listrik_dan_bsu-h7kB_large.jpeg
Ini Info Terbaru Promo Tarif Diskon Listrik dan BSU BPJS Ketenagakerjaan di Januari 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192972//blt-wgd2_large.jpg
Tahun Baru 2026, Akurasi Data Jadi Fokus Penyaluran Bansos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192973//blt-b9BK_large.jpg
Dapat BLT Kesra Rp900 Ribu di Akhir 2025, Warga: Alhamdulillah Rezeki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192974//mensos-Rl7k_large.jpg
BLT Kesra Rp900 Ribu Tersalurkan 80% Meski Aceh hingga Sumbar Dilanda Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192830//blt-Qb8Z_large.jpg
BLT Kesra Apakah Akan Cair Lagi di Januari 2026? Ini Bocorannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement