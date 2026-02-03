Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Terbaru BSU Ketenagakerjaan Februari 2026, Apakah Cair Lagi?

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |22:04 WIB
JAKARTA - Update terbaru BSU Ketenagakerjaan Februari 2026, apakah cair lagi?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan, pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai penyaluran. Oleh karena itu, di Februari 2026 juga belum ada kabar terbaru mengenai pencairan BSU.

"Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono.

Dirinya mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program BSU 2026. Ia menyoroti maraknya informasi yang mencantumkan tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi menjadi modus penipuan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri," ujarnya.

Cara Cek Status Penerima BSU

Pekerja bisa mengecek status pencairan melalui tiga jalur:

Situs Kemnaker

Buka: https://bsu.kemnaker.go.id

Masukkan NIK dan kode keamanan

Klik "Cek Status"

Jika muncul "Dana BSU sudah tersalurkan ke rekening", berarti dana sudah cair

 

