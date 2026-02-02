Bansos PKH dan BPNT 2026 Tahap 1 Cair di Februari, Cek Penerima hingga Besarannya

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mencairkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2026 tahap 1 mulai Februari. Sebanyak 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima bansos reguler tersebut di seluruh Indonesia.

"Bansos reguler tahap pertama ini rencananya mulai disalurkan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di dalamnya PKH dan bantuan sembako," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta belum lama ini.

Mekanisme penyaluran bansos pada periode ini masih akan disalurkan melalui dua jalur, yakni perbankan milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

“Untuk penyaluran melalui koperasi desa kami masih menunggu arahan Presiden,” ujarnya.

Besaran Bansos PKH dan BPNT

Bansos PKH

- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap

- Anak usia dini: Rp750.000

- Siswa SD: Rp225.000

- Siswa SMP: Rp375.000

- Siswa SMA: Rp500.000

- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000

- Disabilitas berat: Rp600.000

Sementara, penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000.

Jadwal Pencairan Bansos 2026

Jika merujuk pencairan bansos tahun lalu, maka penyaluran bansos 2026 dilakukan secara empat tahap, yakni tahap 1 : Januari, Februari, Maret. Tahap 2 : April, Mei, Juni . Tahap 3 : Juli, Agustus, September. Tahap 4 : Oktober, November, Desember.