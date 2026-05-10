6 Fakta Danantara Beli Saham GOTO

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memberikan penjelasan soal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang telah membeli saham GOTO.

Berikut fakta-fakta Danantara beli saham GOTO yang dirangkum Okezone, Minggu (10/5/2026).

1. Beli Sejumlah Saham

"Danantara telah membeli sejumlah saham Perseroan melalui Bursa dalam jumlah kurang dari 1% dari saham yang diterbitkan oleh Perseroan," ujar Corporate Secretary GoTo RA Koesoemohadiani dalam keterburkaan informasi BEI, Jakarta.

2. GoTo Sambut Baik

Perseroan menyambut baik investasi tersebut, sebagaimana juga investasi dari seluruh pemangku kepentingan lainnya, sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang Perseroan.

"Kepercayaan tersebut menjadi dorongan positif bagi Perseroan untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, profesional, dan terus berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan kewajiban pelaporan atas kepemilikan saham Perseroan," katanya.