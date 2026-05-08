Pjs Dirut BEI Optimistis MSCI Tak Akan Turunkan Kasta Saham RI Jadi Frontier Market

JAKARTA - Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik optimistis penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) akan mempertahankan status Indonesia sebagai emerging market. Meski ada kekhawatiran mengenai potensi penurunan status dari emerging market menjadi frontier market.

Menurutnya, agenda transformasi integritas pasar modal yang saat ini dijalankan mendapatkan respons yang positif dari penyedia indeks global. Misalnya, FTSE Russell yang telah resmi mempertahankan status Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dalam hasil review terbarunya.

"Responsnya kita lihat cukup baik (agenda transformasi pasar modal). Paling tidak Footsie sudah mengkonfirmasi Indonesia tetap ada di emerging market. Dan kita tunggu, tentunya MSCI juga akan menyampaikan hal yang sama," ujar Jeffrey dalam sambutannya pada acara perayaan HUT ke-18 ICSA di Bursa Efek Indonesia, Jumat (8/5/2026).

Jeffrey mengakui pasar modal tengah menghadapi tantangan yang unik. Berbeda dengan tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 ketika krisis keuangan global, ataupun kondisi pelemahan ekonomi global yang terjadi saat pandemi covid-19.

Dia mengatakan tantangan yang dihadapi saat ini adalah soal kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Hal tersebut menciptakan arus dana keluar yang menarik kebawah pergerakan indeks.

"Belakangan pasar modal kita mengadapai tantangan, kalau kita mundur ada covid 19, kemudian tahun 2008 ada krisis global, dan seterusnya. Tantangan saat ini cukup unik, karena trust dipertanyakan," tambah Jeffrey.