Daftar 10 Saham Top Gainers Sepekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |14:09 WIB
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 13-17 April 2026.

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami peningkatan pada pekan ini, yaitu ditutup naik 2,35 persen sehingga ditutup pada level, dari posisi
7.634 pada pekan lalu.

Sejalan dengan IHSG yang melesat, pekan ini ada dua emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 200 persen yakni PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) dan PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA).

Sementara itu, saham PT Nirvana Development Tbk (NIRO) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 36 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (18/4/2026), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 13-17 April 2026:

 

1. PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) melesat 226 persen ke Rp163.
2. PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) melejit 203,10 persen ke Rp685.
3. PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) menguat 78,82 persen ke Rp152.
4. PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) menanjak 64,81 persen ke Rp89.
5. PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) melonjak 60,22 persen ke Rp29.000.
6. PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) melambung 56,43 persen ke Rp535.
7. PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) tumbuh 48,65 persen ke Rp220.
8. PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) naik 44,64 persen ke Rp81.
9. PT PP Presisi Tbk (PPRE) meningkat 36,36 persen ke Rp135.
10. PT Nirvana Development Tbk (NIRO) menguat 36,17 persen ke Rp256.

