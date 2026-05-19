Di Hadapan Dasco, BEI Sebut Laba Emiten Naik 21,5 Persen di Tengah Tekanan IHSG

JAKARTA - Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyatakan kinerja fundamental perusahaan di pasar modal Indonesia masih menunjukkan tren positif di tengah tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Hal itu disampaikan Nyoman saat konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, jajaran Danantara Indonesia, dan OJK saat melakukan inspeksi mendadak ke gedung BEI, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Nyoman mengungkapkan saat ini terdapat 957 perusahaan tercatat di BEI di mana mayoritas telah menyampaikan laporan keuangan. Menurut dia, kinerja emiten juga mengalami peningkatan.

“Jumlah perusahaan tercatat yang ada di kita di Bursa Efek Indonesia adalah 957. Hampir 85% sudah menyampaikan laporan keuangan,” katanya.

“Dan informasi yang dapat saya sampaikan adalah secara fundamental net income dan kemudian dari sisi net profit itu meningkat 21,5%,” sambung Nyoman.

Selain itu, dari sisi investor juga tercatat mengalami pertumbuhan signifikan. Nyoman menyebut saat ini jumlah investor pasar modal telah mencapai 27 juta investor.

Tak hanya itu, BEI juga mencatat terdapat 15 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham baru dan sebagian besar merupakan perusahaan kategori papan utama.

“Tadi juga sudah disampaikan dari sisi demand side juga menunjukkan peningkatan. Saat ini sudah ada 27 juta investor,” katanya.