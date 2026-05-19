Sambangi BEI di Tengah Tekanan IHSG, Dasco Optimistis Pasar Modal Tetap Kuat

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi ke gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025). Hal dilakukan di tengah tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir.

Dasco tampak hadir bersama CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi.

Dasco mengatakan pihaknya berdiskusi dengan pengelola bursa dan regulator mengenai langkah memperkuat kepercayaan investor, baik investor global maupun investor ritel domestik.

“Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas, bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang masuk di bursa dan sedang di bursa,” kata Dasco.

Dia kemudian menyinggung pertumbuhan investor ritel yang dinilai terus meningkat di tengah kondisi pasar yang bergejolak.

“Tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor ritel yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman,” ujarnya.